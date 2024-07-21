Dolar fiyatı yatırımcının kafasını karıştırıyor! Çıktığı yerde çakılıyor... İşte 21 Temmuz döviz kurları

21 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 09:25

Dolar fiyatı uzun süredir piyasaların nabzını tutan yatırımcıların dikkat edeceği üzere oldukça stabil bir seyir izliyor. Bu seyir sene başından bu yana da devam ediyor.

32 liranın üzerinde fiyatlandıktan sonra aylarca 32,50 seviyesinde küçük oynamalarla tutunan dolar kuru 2 hafta önce uzun süredir beklenen sıçramaya yapmıştı. 33 lira sınırın aşan dolar yatırımcısını heyecanlandırmıştı.

Bu dönemde doların ivmesini 35 lira seviyesine kadar taşıyacağı yönünde beklenti olurken dolar bir anda yeniden durağan seyre oturdu. Dolar kuru 33 liranın hemen üzerinde fiyatlanırken, euro, sterlin gibi birçok yabancı para birimi de dolar gibi sabit seyre geçti.

Peki dolar bugün ne kadar? İşte 21 Temmuz canlı dolar fiyatı döviz kurları

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL saat 07:50 itibarıyla 32,88 (alış), 33,19'dan (satış) işlem görüyor

Euro aynı saatlernde alış 35,85 satış 36,02 seviyesinde

Sterlin ise 42.56'dan alınırken, 42,81'den satılıyor.

21 TEMMUZ DÖVZ KURLARI