Dolar fiyatı yeni güne rekor seviyede başladı: 34 lira bandı aşılmak üzere! İşte 22 Ağustos döviz kurları
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 07:12 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:39
Dolar fiyatı yükseliş haftasının sonuna doğru 34 lira bandını zorlamaya devam ediyor. Piyasalarda alım yönlü hareket sürerken euro, sterlin ve diğer birçok döviz birimi de durumdan etkileniyor. İşte 22 Ağustos döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Dolar fiyatı tarihi zirveleri zorlamaya devam ediyor. Dolar kuru yeni güne de tıpkı son iki günde olduğu gibi yine rekor seviyelerden başladı.
Önceki günü 33.90'ın hemen altında kapatan dolar fiyatı yeni dün de tüm zamanların en yüksek zirvesini görmüştü. Piyasaların açılmasının hemen ardından yükselmeye başlayan dolar fiyatı 34 lira eşiğine dayanmış ancak gelen tepki alımlarıyla dolar fiyatı küçük bir miktar da olsa gerilemişti.
Peki piyasalarda bugün son durum ne? İşte 21 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
DOLAR NE KADAR OLDU? (22 AĞUSTOS 2024)
Sabah eken saatlerde dolar kuru 33.94'ten işlem görüyor
GÜNCEL EURO FİYATI
Rekor seviyelerdeki hareketini sürdüren euro serbest piyasada 37.96'dan alıcı buluyor
GÜNCEL STERLİN FİYATI
Sterlin kuru serbest piyasada 44.49 lira seviyesinde fiyatlanmış durumda.
22 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com