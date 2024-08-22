Dolar fiyatı yeni güne rekor seviyede başladı: 34 lira bandı aşılmak üzere! İşte 22 Ağustos döviz kurları

22 Ağustos 2024 07:12 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 07:39

Dolar fiyatı tarihi zirveleri zorlamaya devam ediyor. Dolar kuru yeni güne de tıpkı son iki günde olduğu gibi yine rekor seviyelerden başladı.

Önceki günü 33.90'ın hemen altında kapatan dolar fiyatı yeni dün de tüm zamanların en yüksek zirvesini görmüştü. Piyasaların açılmasının hemen ardından yükselmeye başlayan dolar fiyatı 34 lira eşiğine dayanmış ancak gelen tepki alımlarıyla dolar fiyatı küçük bir miktar da olsa gerilemişti.

Peki piyasalarda bugün son durum ne? İşte 21 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

DOLAR NE KADAR OLDU? (22 AĞUSTOS 2024)

Sabah eken saatlerde dolar kuru 33.94'ten işlem görüyor

GÜNCEL EURO FİYATI

Rekor seviyelerdeki hareketini sürdüren euro serbest piyasada 37.96'dan alıcı buluyor

GÜNCEL STERLİN FİYATI

Sterlin kuru serbest piyasada 44.49 lira seviyesinde fiyatlanmış durumda.

22 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURLARI