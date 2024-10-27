Dolar fiyatı yüksek seyrini sürdürüyor! 27 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

27 Ekim 2024 08:41 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 08:42

Dolar kuru uzun süredir devam ettiği yukarı yönlü sınırlı hareketine son verdi. Sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı yüzde 0.04 oranında düşüş kaydetti. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 27 Ekim 2024 döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...

Küresel piyasalarda ABD​'nin faiz indirimi hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimlere yönelik beklenti döviz kurları üzerinde etkili olmaya deva ediyor. Türk Lirası karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar,​ uzunca bir süredir sınırlı yukarı yönlü hareket içindeydi. Bu harke geçen hafta sona erdi ve dolar, 33.30 lira ile son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Peki güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 27 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (27 EKİM 2024)

Dolar kuru​ dün günü 34.29 seviyesinde kapatmıştı. Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.28, satış 34,29 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 36,95 TL ve satış 37,09 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.40 TL, satış 44,60 TL'de fiyatlandı.

27 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI