Dolar fiyatı yükselmeye devam ediyor, euro düşüş eğiliminde | 12 Kasım 2024 Döviz Kurları

10 Kasım 2024 07:14 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 07:16

Dolar fiyatı 12 Kasım 2024 itibarıyla yükselişini sürüyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin ve Türkiye'nin iç ekonomik dinamiklerinin etkisiyle, Dolar/TL kuru yeni zirvelerine tırmanırken, Euro ve diğer döviz kurları da Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Uzmanlar, döviz piyasalarındaki dalgalanmanın yıl sonuna kadar süreceğini öngörüyor.

Altın fiyatları erimeye devam ediyor | 10 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları erimeye devam ediyor | 10 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023’teki agresif faiz artırımlarının ardından, 2024 yılı itibarıyla Amerikan ekonomisi daha ılımlı bir büyüme göstermeye başladı. Enflasyonun %2 hedefinin altına düşmeye başlamasıyla birlikte, Federal Reserve (Fed), faiz artırma sürecini durdurmuş ve faizi sabit tutma kararını almış olabilir. Bu durum, Dolar’ın güç kazanmasının önüne geçebilir. Ancak global finansal belirsizlikler ve yatırımcı güveninin artması, dolar kuru için güvenli liman algısını sürdürüyor.

DOLAR FİYATI NE KADAR OLDU? 10 KASIM 2024

Amerika Birleşik Devletleri’nde faiz artırım sürecinin sonlanması ve Türk Lirası'ndaki zayıflamanın devam etmesiyle, Dolar/TL kuru 12 Kasım 2024 itibarıyla 34,34 lira seviyesinde TL seviyesini geçti. Küresel Dolar’ın güçlenmesi, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon oranları, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırarak, Dolar'ın TL karşısındaki değer kazancını sürdürmesine neden oldu.

EURO KURU DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE!

Euro/TL kuru da, 10 Kasım itibarıyla alış 36.84 TL, satış 36.85 TL'yi bandına inde. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasının sabit kalması ve Avrupa ekonomisindeki ılımlı toparlanma beklentileri, Euro'nun global piyasalarda güçlü kalmasına yardımcı oluyor.

STERLİN FİYATI KURU NE KADAR?

Sterlin/TL de benzer bir düşüş trendi izliyor. 10 Kasım 2024 itibarıyla, sterlin 44,42 TL alış, 44,43 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 KASIM 2024 DÖVİZ KURLARI

DOLAR ARTACAK MI? UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

Yıl sonuna kadar, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin iç dinamikleri doğrultusunda döviz kurlarında dalgalanmanın süreceği öngörülüyor. Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki belirsizlikleri göz önünde bulundurarak, risk yönetim stratejilerine odaklanmaya devam ediyor.

Ekonomi uzmanları, döviz kurlarındaki dalgalanmanın önümüzdeki aylarda da süreceğini öngörüyor. Meksa Yatırım'dan Ekonomist Ayşe Demir, "2024 yılı boyunca, Türkiye’nin dış ticaret dengesi ve enflasyonla mücadeledeki zorluklar, Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek. Ancak, Merkez Bankası'nın alacağı yeni kararlar ve olası dış kaynaklı yatırımlar, TL'nin değer kaybını sınırlayabilir" dedi.