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Dolar haftayı rekor ile açtı! 3 Şubat güncel döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 08:06 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 08:21

Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın ticaret konusundaki açıklamaları ve Fed kararları sonrası istikrarlı çıkışını sürdürüyor. Dolar/TL 36 lira sınırına dayandı. İşte 3 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisini artırma kararı ile başlattığı ticaret savaşıyla ivme kazanmıştı. Fed'in faizi sabit tutma kararı da doların yukarı yönlü ivmesinin yönünü değiştirmedi. Dolar kuru 36 lira hedefine doğru haftayı yeni bir rekorla açtı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 3 Şubat güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Dolar haftayı rekor ile açtı? 3 Şubat güncel döviz kurları - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (3 ŞUBAT PAZARTESİ)

Dolar kuru güncel alış 35,7850 TL ve satış 35,8082 TL'de fiyatlanmış durumda.

Dolar haftayı rekor ile açtı? 3 Şubat güncel döviz kurları - 2. Resim

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3734 TL ve satış 37.4577 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar haftayı rekor ile açtı? 3 Şubat güncel döviz kurları - 3. Resim

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5744 TL, satış 44,6457 TL'den fiyatlanmış durumda.

3 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar haftayı rekor ile açtı? 3 Şubat güncel döviz kurları - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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