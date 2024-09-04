Dolar kuru 34 TL'ye demir attı! İşte 4 Eylül döviz kurları euro, sterlin fiyatı

04 Eylül 2024 07:08 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 07:34

Dolar kuru tarihi seviyeleri gördüğü geçen haftanın ardından ivmesini yitirmişti. Cuma günü 101,7 seviyesini test eden dolar endeksi, dün yüzde 34 liranın altına inmişti. Ancak gün içinde bu kaybı geri alan dolar 34 liranın hemen üzerinde fiyatlandı. Dolar 4 Eylül Çarşarba günü itibariyle 34 lira seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Ancak dolar kurunun geleceğinin ne olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

DOLAR YIL SONU TAHMİNİ

Enflasyon verilerinin açıklanması sonrası geçtiğimiz "Dolar fiyatı yükselir mi?" sorusuna cevap Goldman Sachs'tan gelmişti. Banka analistleri dolar kurunun 3 ay sonrasında 33 TL, 6 ay sonrasında 35 TL ve 12 ay sonrasında 39 TL'ye yükseleceği tahminlerini revize etmişti. Buna göre yeni tahminler 36 TL, 39 TL ve 44 TL olarak güncellenmişti.

Peki para piyasalarında son durum ne? 4 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı ve 4 Eylül döviz kurları....

DOLAR BUGÜN (4 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: 34.02 TL

4 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: 37.64 TL

4 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: 44.62 TL

4 EYLÜL DÖVİZ KURLARI