Dolar kuru 35 lira sınırında! 12 Aralık döviz kurları, euro, dolar fiyatı

12 Aralık 2024 07:51 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 07:51

Dolar kuru küçük adımlarla 35 lira sınırına yürüyor. Euro başta olmak üzere birçok para birimi de yükselişte İşte 12 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru başta olmak üzere döviz kurları yatırımcıların ve vatandaşların sıkı takibinde. 12 Aralık 2024 Sarı günü itibarıyla "Dolar kaç TL?" ve "Euro ne kadar?" gibi sorular bir kez milyonlarca insanın merakını cezbediyor.

DOLAR​ REKOR KIRACAK MI?

ABD seçimlerini ardından sınırlı yükseliş trendine giren dolar​ kuru, son günlerde rekor seviyesinin hemen altında konumlanmış durumda. Dolar kuru 34.8896 rekorunu kırmaya hazırlanırken akıllara başka bir soru daha takıldı: Dolar 35 lira olur mu?

Birçok analiste göre dolar yıl sonunda 36 lira seviyesini görecek. Bu yukarı yönlü ivmenin tahminleri haklı çıkarıp çıkarmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Peki piyasalarda bugün son durum ne? Dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​ kaç TL? İşte 12 Aralık 2024 güncel döviz kurları...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

12 Aralık2024 sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı, alış 34,8470 TL, satış 34,8947 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL ise alış 36,6338 TL, satış ise 36,7301 seviyesinde konumlanmış durumda.

12 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI