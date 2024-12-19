Dolar kuru 35 TL sınırını aşmıştı, yükseliş sürüyor! İşte 19 Aralık döviz kurları
Dolar kuru küresel piyasalardaki yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Dün 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, Fed kararının ardından da hız kesmedi. Dolar 36 lira olur mu, sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 19 Aralık döviz kurları....
Dolar kuru küresel bazdaki çıkışını sürdürüyor. Dün uzun zamandır beklenen gelişme nihayet gerçekleşmiş ve serbest piyasada dolar fiyatı 35 lira psikolojik eşiğini kırmıştı. Dün ABD Merkez Bankası Fed beklenildiği üzere faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e çektikten sonra kolar kuru yukarı ivmelenmesini sürdürdü. 19 Aralık Perşembe günü itibarıyla yükseliş sürerken, kurun yıl sonuna kadar 36 lirayı görüp görmeyeceğine ilişkin merak arttı. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru ne kadar? İşte 19 Aralık döviz kurları....
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 ARALIK PERŞEMBE)
Dolar/TL, sabah açılış itibarıyla yüzde 0,04 artışla alış 35,0401, satış ise 35,0532 TL'den fiyatlanmış durumda.
EURO NE KADAR, KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,15 artışla alış 36,3823 TL ve satış 36,4148 TL'den işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 44,1607'den alınırken, 44,2728'den satılıyor.