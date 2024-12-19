Dolar kuru 35 TL sınırını aşmıştı, yükseliş sürüyor! İşte 19 Aralık döviz kurları

19 Aralık 2024 06:27 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 06:28

Dolar kuru küresel piyasalardaki yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Dün 35 TL psikolojik sınırını aşan dolar/TL, Fed kararının ardından da hız kesmedi. Dolar 36 lira olur mu, sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. İşte 19 Aralık döviz kurları....