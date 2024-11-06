Dolar kuru ABD seçimi sonrası yükseliyor, diğerleri çakıldı! 6 Kasım güncel döviz fiyatları

06 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:00

Dolar kuru ABD'de bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin etkisinde yükseliş trendine girdi. Ancak dolar dışındaki tüm para birimleri güne düşüşle başladı. İşte 6 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

ABD'de bugün gerçekleştirilen başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, para piyasalarında da gergin bir bekleyiş hakim. Buna karşın Trump'ın gitgide farkı açması dolar kuru için yukarı yönlü bir ivme başlatırken, diğer para birimlerinde syir aşağıya döndü.

Dolar kuru​ yatay seyirle geçen ekim ayının son haftasında sınırlı bir yükseliş kaydederek 34.30 liranın üstünde konumlanmıştı. Kasım ayına da benzer bir giriş yapan Dolar/TL​ yatay bir seyre oturmuştu. Peki haftanın dolar bugün ne kadar? İşte 6 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (6 KASIM 2024

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34.33, satış 34,34 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 36,96 TL ve satış 36,98 TL seviyesinde konumlandı.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.30 TL, satış 44,34 TL şeklinde.

6 KASIM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI