Dolar kuru adım adım 36 TL'ye koşuyor! 31 Ocak 2025 döviz kurları

31 Ocak 2025 07:07 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:19

Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın ticaret konusundaki açıklamaları sonrası rekor kırmıştı. Fed'in dünkü faiz kararı sonrası yeni rekor gelirken yükseliş ve 36 TL yürüyüşü bugün de sürüyor. İşte 31 Ocak güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

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Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın dünya finans gündemine sarsan gümrük tarifesi açıklamaları ve ardından Fed'in faiz indirimine yönelik sert eleştirisi dolar kurunu adeta dopingledi. Küresel piyasalarda yerel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam eden dolar kuru Türkiye'de de her gün yeni bir zirveyi görüyor. Dolar fiyatı kısa süre içinde 36 lira bandını aşacak gibi görünüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 31 Ocak güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (31 OCAK)

Dolar alış: 35,8519

Dolar satış: 35,8672

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL? Euro kuru alış 37,2354 TL ve satış 37.3027 TL seviyesinde işlem görüyor

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5180 TL, satış 44,5681 TL'den fiyatlanmış durumda.

31 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI