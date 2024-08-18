Tgrt Haber
Haberler>Döviz>Dolar kuru alev aldı: Rekor sonrası dikkat çeken seviye! 18 Ağustos döviz kurları

Dolar kuru alev aldı: Rekor sonrası dikkat çeken seviye! 18 Ağustos döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 08:04 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:20

Dolar kuru hafta içi gördüğü 33.70 zirvesinin ardından 33. 60'ın yukarısında sabitlenerek yatay seyre bürünmüştü.  Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 18 Ağustos döviz kurları...

Dolar kuru son  günlerde oldukça hareketli. Abd'deki resesyon iddiaları sonrası hafta içi yükselmeye başlayan dolar kuru gördüğü 33.70 zirvesinin ile ardından 33. 60'ın yukarısında sabitlenmiş ve yeni yatay seyrine oturmuştu.  

Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 18 Ağustos döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatı bugün güncel alış 33,6669 TL,  satış 33,6982 TL'den işlem görüyor. 

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro yeni gün alış 37 11 TL, satış 37,14 TL seviyelerinde başladı.

18 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru alev aldı: Rekor sonrası dikkat çeken seviye! 18 Ağustos döviz kurları - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...