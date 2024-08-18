Dolar kuru alev aldı: Rekor sonrası dikkat çeken seviye! 18 Ağustos döviz kurları
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ağustos 2024 08:04 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 08:20
Dolar kuru hafta içi gördüğü 33.70 zirvesinin ardından 33. 60'ın yukarısında sabitlenerek yatay seyre bürünmüştü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 18 Ağustos döviz kurları...
Dolar kuru son günlerde oldukça hareketli. Abd'deki resesyon iddiaları sonrası hafta içi yükselmeye başlayan dolar kuru gördüğü 33.70 zirvesinin ile ardından 33. 60'ın yukarısında sabitlenmiş ve yeni yatay seyrine oturmuştu.
Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL? İşte 18 Ağustos döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR?
Dolar fiyatı bugün güncel alış 33,6669 TL, satış 33,6982 TL'den işlem görüyor.
EURO BUGÜN NE KADAR?
Euro yeni gün alış 37 11 TL, satış 37,14 TL seviyelerinde başladı.
18 AĞUSTOS DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com