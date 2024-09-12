Dolar kuru azalan talep sonrası sabitlendi! 12 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

12 Eylül 2024 06:38 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 06:51

Dolar kuru, piyasadaki talep azlığı nedeniyle 34 lira bandında yatay seyrini sürdürüyor. Uzmanlara göre bu durumun altında Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini artırmaya yönelik adımları yatıyor. İşte 12 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı.

İslam Memiş bugün için saat verdi! Borsa, dolar ve altında yeni bir trend başlayacak

İslam Memiş bugün için saat verdi! Borsa, dolar ve altında yeni bir trend başlayacak

Dolar kuru temmuz ayının başında yakaladığı yükseliş ivmesinin ardından yaklaşık kademe kademe artmış ve yastık altında dolar tutanların yüzünü güldürmüştü. Ağustos ayında da çıkışını sürdüren Dolar/TL 34 lira bandını aştıktan sonra serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesini 34.50 ile görmüştü. Gelen satış tepkileri ve ABD Merkez Bankası Fed'in para politikasını gevşetme kararı sonrası bir miktar gerileyen Dolar fiyatı 34 lira bandında yatay seyre geçmişti. Dolar söz konusu seyrini sürdürürken uzmanlar bu durumun altında yatan gerekçeleri de açıkladı.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ ADIMLARI SONRASI GÖZLER FED'DE

Para piyasası uzmanlarına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevduat faizlerini artıracak adımlar atması sonrası dolar kuruna olan talep azaldı. Bu talep azlığı da dolar yatırımının cazibesini azalttı. Böylece dolar kuru 34 lira seviyesinde sabitlendi. Diğer yandan ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik küresel piyasalarda bir negatif bir seyir hakim. Bu da dolar için bir belirsizliğe işaret ediyor.

Peki dolar kuru bugün ne kadar? İşte 12 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (12 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 33,97 TL, satış 34,01 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Serbest piyasada euro kuru alış 37,51 TL ve satış 37,60 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin sabah saatlerinde 44.36 TL'den alınırken 44,46 TL'den satılıyor.

12 EYLÜL DÖVİZ KURLARI