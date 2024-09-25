Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

25 Eylül 2024 07:15 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 07:24

Dolar kuru önceki gün kritik 34 seviyesinin altına indikten sonra yeniden toparlandı. İşte 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru​ son dönemde kritik 34 lira seviyesi civarında küçük dalgalı seyirle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi​ kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru​ kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçmişti.

Peki, dolar - euro​ fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba döviz kuru fiyatları...

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (25 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,21 TL ve satış 38,24 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.81 TL'den alınırken 45,85 TL'den satılıyor.

25 EYLÜL DÖVİZ KURLARI