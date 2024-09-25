Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
Dolar kuru önceki gün kritik 34 seviyesinin altına indikten sonra yeniden toparlandı. İşte 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Dolar kuru son dönemde kritik 34 lira seviyesi civarında küçük dalgalı seyirle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçmişti.
Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba döviz kuru fiyatları...
BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (25 EYLÜL 2024)
Güncel dolar kuru belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 38,21 TL ve satış 38,24 TL'den fiyatlanmış durumda.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 45.81 TL'den alınırken 45,85 TL'den satılıyor.
Endişelerim biraz azaldı şimdi en azından dolar kurtuldu ama yine de gelecek hafta nasıl gidecek merak ediyorum