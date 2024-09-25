Tgrt Haber
Haberler>Döviz>Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
25 Eylül 2024 07:15 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 07:24
Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Dolar kuru önceki gün kritik 34 seviyesinin altına indikten sonra yeniden toparlandı. İşte 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru​ son dönemde kritik 34 lira seviyesi civarında küçük dalgalı seyirle devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi​ kararı sonrası küçük bir düşüş yaşayan dolar kuru​ kayıplarını geri aldıktan sonra yeniden yatay seyre geçmişti.
Peki, dolar - euro​ fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 25 Eylül 2024 Çarşamba döviz kuru fiyatları...

Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (25 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,21 TL ve satış 38,24 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.81 TL'den alınırken 45,85 TL'den satılıyor.

25 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru belli oldu! 25 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
dolar kurueurosterlinfedfaiz indirimi

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe25 Eylül 2024 07:19

Endişelerim biraz azaldı şimdi en azından dolar kurtuldu ama yine de gelecek hafta nasıl gidecek merak ediyorum

Sonraki Haber Yükleniyor...