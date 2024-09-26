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Dolar kuru kritik seviyede çakıldı kaldı! 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
26 Eylül 2024 07:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:41

Dolar kuru 36 lirayı işaret yıl sonu tahminlerinin gölgesinde kritik 34 seviyesinde küçük iniş çıkışlarla  seyrine devam ediyor. Euro, ve sterlin de benzer bir grafik çiziyor. İşte 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...

Dolar kuru​ son dönemde kritik 34 lira seviyesi civarında küçük iniş çıkışlarla yoluna devam ediyor. Buna karşılık birçok resmi kurumun yanı sıra ulusal ve uluslararası bankalar dolar yıl sonu tahminin paylaşıyor. Genel kanaat dolar kuru​ için 2025 yılına 26 lira seviyesinde girileceği yönünde.

Peki, dolar - euro​ fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Eylül 2024 Çarşamba döviz kuru fiyatları...

Dolar kuru kritik seviyede çakıldı kaldı! 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (26 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,14 TL ve satış 38,19 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.60 TL'den alınırken 45,67 TL'den satılıyor.

26 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru belli oldu! 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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