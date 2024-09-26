Dolar kuru kritik seviyede çakıldı kaldı! 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

26 Eylül 2024 07:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:41

Dolar kuru 36 lirayı işaret yıl sonu tahminlerinin gölgesinde kritik 34 seviyesinde küçük iniş çıkışlarla seyrine devam ediyor. Euro, ve sterlin de benzer bir grafik çiziyor. İşte 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...