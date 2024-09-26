Dolar kuru kritik seviyede çakıldı kaldı! 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
Dolar kuru 36 lirayı işaret yıl sonu tahminlerinin gölgesinde kritik 34 seviyesinde küçük iniş çıkışlarla seyrine devam ediyor. Euro, ve sterlin de benzer bir grafik çiziyor. İşte 26 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Dolar kuru son dönemde kritik 34 lira seviyesi civarında küçük iniş çıkışlarla yoluna devam ediyor. Buna karşılık birçok resmi kurumun yanı sıra ulusal ve uluslararası bankalar dolar yıl sonu tahminin paylaşıyor. Genel kanaat dolar kuru için 2025 yılına 26 lira seviyesinde girileceği yönünde.
Peki, dolar - euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Eylül 2024 Çarşamba döviz kuru fiyatları...
BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (26 EYLÜL 2024)
Güncel dolar kuru belli oldu. Son verilere göre dolar alış 34,13 TL, satış 34,14 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 38,14 TL ve satış 38,19 TL'den fiyatlanmış durumda.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 45.60 TL'den alınırken 45,67 TL'den satılıyor.
26 EYLÜL DÖVİZ KURLARI