Dolar kuru bir rekor daha kırdı, euro düşüşte! İşte 17 Ocak Cuma döviz kurları

17 Ocak 2025 07:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 07:21

Dolar kuru dün yenilediği rekorun ardından güne de tarihi zirve ile başladı. Piyasa açılışı itibarıyla euro kuru ise düşüş eğiliminde. İşte 17 Ocak döviz kurları...

Gram altın rekor kırdı! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 altın fiyatları

Gram altın rekor kırdı! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ocak 2025 altın fiyatları

Dolar​ kuru bir kez daha rekor​ tazeledi. Dün sınırlı yükselişle başladığı günün ilerleyen saatlerinde 35,52 TL seviyesini aşarak zirve yapan dolar, yeni günü de tarihi zirve seviyesinde açtı. Son dönemde inişli çıkışlı bir grafik çizen euro kuru ise açılış itibarıyla düşüş eğilimi sergiliyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro, sterlin kaç TL? İşte 17 Ocak döviz kurları ve dolar fiyatı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 OCAK CUMA)

Dolar kuru​ bugün güncel 35,5195 TL ve satış 35,5412 TL'den işlem görüyor.

EURO​ KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro​ kuru 0.02 düşüşle alış 36,5865 TL ve satış 36,6042 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,4465 TL, satış 43,4722 TL'den fiyatlanmış durumda.

17 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI