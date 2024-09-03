Dolar kuru bu kez geriledi! Yıl sonu tahminleri de değişti! İşte 3 Eylül döviz kurları

03 Eylül 2024 06:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 06:52

Dolar kuru son bir haftayı tarihi seviyelerde geçirdikten sonra ivmesini kaybetti. Cuma günü 101,7 seviyesini test eden dolar endeksi, dün yüzde 0,1 düşüşle 101,6 seviyesine inerken dolar kuru da 34.50 ile rekor kırdığı haftanın ardından yeniden 34 liranın altına indi.

Düşüşte küresel piyasalardaki ABD'deki istihdam raporuna yönelik temkinli yaklaşım etkili oldu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını gevşetme kararı da döviz kurları üzerindeki belirsizliği artırıyor.

DOLAR YIL SONU TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Geçtiğikmiz hafta açıktlanan enflasyon verilerinin ardından yıl sonu dolar kuru hakkında Goldman Sachs'tan yeni bir tahmin gelmişti. Banka analistleri dolar kurunun 3 ay sonrasında 33 TL, 6 ay sonrasında 35 TL ve 12 ay sonrasında 39 TL'ye yükseleceği tahminlerini 36 TL, 39 TL ve 44 TL olarak güncelledi.

Peki para piyasalarında son durum ne? 3 Eylül dolar kuru ne kadar? İşte dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı ve 3 Eylül döviz kurları....

DOLAR BUGÜN (3 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: 33.94 TL

3 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: 37.58 TL

3 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: 44.57 TL

3 EYLÜL DÖVİZ KURLARI