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Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 Eylül 2024 08:39 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 08:41

Geçtiğimiz haftayı piyasa baskısı altında tamamlayan dolar kuru, hafta sonu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Euro, sterlin fiyatı kaç TL? 29 Eylül 2024 döviz kurları 

Dolar kuru​ baskı altında sınırlı hareketliliğine devam ediyor. Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eşzamanlı kredi ve kredi kartlarına ilişkin kararlarının olumlu etkisi hissedilirken döviz kurları büyük bir hareketlilik göstermedi. Buna karşın dolar yukarı yönlü ivmesini ve yıl sonu dolar kuru tahminlerinde öne çıkan 36 lira seviyesine küçük küçük de olsa yol almayı sürdürüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu?  Euro, sterlin fiyatı kaç TL? 29 Eylül 2024 döviz kurları.

Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (29 EYLÜL 2024)

Dolar/TL, güne 34,15 civarında başladı. Euro/TL de 34,16 seviyesinde işlem gördü.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,11 TL ve satış 38,21 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.64 TL'den alınırken 45,72 TL'den satılıyor.

Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı - 2. Resim

29 EYLÜL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar? 29 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı - 3. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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