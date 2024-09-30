Dolar kuru bugün ne kadar? 30 Eylül 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı

30 Eylül 2024 07:13 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 07:32

Geçtiğimiz haftayı piyasa baskısı altında tamamlayan dolar kuru, yeni haftanın ilk gününde merak konusu olmaya devam ediyor. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Euro, sterlin fiyatı kaç TL? 30 Eylül 2024 döviz kurları

Dolar kuru​ baskı altında sınırlı hareketliliğini sürdürüyor. Piyasalarda Merkez Bankası'nın (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eşzamanlı kredi ve kredi kartlarına ilişkin kararlarının olumlu etkisi hissediliyor. Buna karşılık gaelişmenin ardından döviz kurlarından büyük bir hareket gözlenmemişti.

Buna karşın dolar yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro, sterlin fiyatı kaç TL? 30 Eylül 2024 döviz kurları.

DOLAR BUGÜN NE KADAR? (30 EYLÜL 2024)

Dolar/TL, güne 34,15 civarında başladı. Euro/TL de 34,16 seviyesinde işlem gördü

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 38,13 TL ve satış 38,15 TL'den fiyatlanmış durumda

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ 45.71 TL'den alınırken 45,79 TL'den satılıyor.

30 EYLÜL CANLI DÖVİZ KURLARI