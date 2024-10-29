Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 29 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı

29 Ekim 2024 07:54 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:55

Dolar kuru geçtiğimiz hafta kırdığı rekorun ardından 34.30 TL üzerinde fiyatlanmıştı. Dün haftaya yükselişle başlayan dolar haftanın ikinci gününde günü sınırlı düşüşle açtı. İşte 29 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı...

Döviz piyasaları, ABD'nin faiz indirimi hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle oynak bir seyir izliyor. Türk Lirası​ karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar​,​ geçtiğimiz hafta yeniden çıkışa geçmiş ve 34. 30 lira bandını aşarak son 3 ayın rekorunu kırmıştı. Dolar dün de bu rekor seviyeden işlek görürken haftanın ikinci gününde ise ibre terse döndü. Dolar günü sınırlı düşüşle açtı. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar? oldu. Euro​, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 29 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (29 EKİM 2024)

Güncel dolar kuru​ bu sabah itibarıyla alış 34.28, satış 34,29 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,06 TL ve satış 37,07 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.45 TL, satış 44,48 TL'de fiyatlandı.

29 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI