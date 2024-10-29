Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 29 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı
Dolar kuru geçtiğimiz hafta kırdığı rekorun ardından 34.30 TL üzerinde fiyatlanmıştı. Dün haftaya yükselişle başlayan dolar haftanın ikinci gününde günü sınırlı düşüşle açtı. İşte 29 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı...
Döviz piyasaları, ABD'nin faiz indirimi hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle oynak bir seyir izliyor. Türk Lirası karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar, geçtiğimiz hafta yeniden çıkışa geçmiş ve 34. 30 lira bandını aşarak son 3 ayın rekorunu kırmıştı. Dolar dün de bu rekor seviyeden işlek görürken haftanın ikinci gününde ise ibre terse döndü. Dolar günü sınırlı düşüşle açtı. Peki bugün dolar kuru ne kadar? oldu. Euro, sterlin fiyatı kaç TL? İşte 29 Ekim 2024 döviz kurları.
GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (29 EKİM 2024)
Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.28, satış 34,29 TL oldu.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 37,06 TL ve satış 37,07 TL seviyesinde.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin fiyatı ise alış 44.45 TL, satış 44,48 TL'de fiyatlandı.
29 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI