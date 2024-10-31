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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 31 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 07:27 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:15

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları yoğun veri takvimi öncesi karışık bir seyir gösteriyor. 31 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları yoğun veri takvimi öncesi karışık bir seyir gösteriyor. Bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrilirken dolar kuru bu verilere nasıl verecek bu da bir başka merak unsuru olarak öne çıkıyor. Hal böyleyken dikkatler dolar kuru üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı - 1. Resim

Geride kalan hafta yakaladığı çıkış ivmesiyle 34.40 lira bandını aşan dolar kuru rekorlarına bir yenisini eklemişti. Dolar yeni haftada ise bu seviyenin hemen altında fiyatlanmıştı. Pazartesi gününü 34.27 ile kapatan dünü ise sınırlı yükseliş ile kapatmıştı. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2024 döviz kurları.

Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı - 2. Resim

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (31 EKİM 2024)

Güncel dolar kuru​ bu sabah itibarıyla alış 34.27, satış 34,28 TL oldu.

Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı - 3. Resim

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 37,18 TL ve satış 37,22 TL seviyesinde konumlandı.

Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı - 4. Resim

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.39 TL, satış 44,63 TL şeklinde.

Güncel dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 30 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı - 5. Resim

31 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 31 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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