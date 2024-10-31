Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 31 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

31 Ekim 2024 07:27 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 08:15

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları yoğun veri takvimi öncesi karışık bir seyir gösteriyor. 31 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları yoğun veri takvimi öncesi karışık bir seyir gösteriyor. Bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrilirken dolar kuru bu verilere nasıl verecek bu da bir başka merak unsuru olarak öne çıkıyor. Hal böyleyken dikkatler dolar kuru üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Geride kalan hafta yakaladığı çıkış ivmesiyle 34.40 lira bandını aşan dolar kuru rekorlarına bir yenisini eklemişti. Dolar yeni haftada ise bu seviyenin hemen altında fiyatlanmıştı. Pazartesi gününü 34.27 ile kapatan dünü ise sınırlı yükseliş ile kapatmıştı. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 31 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (31 EKİM 2024)

Güncel dolar kuru​ bu sabah itibarıyla alış 34.27, satış 34,28 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 37,18 TL ve satış 37,22 TL seviyesinde konumlandı.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.39 TL, satış 44,63 TL şeklinde.

31 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI