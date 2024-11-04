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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 07:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 08:52

Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları kasım ayına yatay seyirle başlamıştı. Peki yeni haftanın ilk gününde durum ne? İşte 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

Dolar kuru​ sınırlı yükseliş ve yatay seyirle geçen ekim ayının ardından kasım ayına da benzer bir şekilde geriliş yapmıştı. Geçen hafta Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,33 civarında başlarken euro kuru​ ise 37,31 seviyesinde açılış yapmıştı. Bankalar arası piyasada dolar hafta sonu büyük bir değişim kaydetmedi. Peki yeni günün ilk gününde para piyasaları ne durumda? İşte 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (4 KASIM 2024)

Güncel dolar kuru​ bu sabah itibarıyla alış 34.32, satış 34,34 TL oldu.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı - 1. Resim

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 37,46 TL ve satış 37,49 TL seviyesinde konumlandı.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.61 TL, satış 44,69 TL şeklinde.

4 KASIM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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