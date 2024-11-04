Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı
Dolar fiyatı başta olmak üzere döviz kurları kasım ayına yatay seyirle başlamıştı. Peki yeni haftanın ilk gününde durum ne? İşte 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...
Dolar kuru sınırlı yükseliş ve yatay seyirle geçen ekim ayının ardından kasım ayına da benzer bir şekilde geriliş yapmıştı. Geçen hafta Dolar/TL, ayın ilk işlem gününe 34,33 civarında başlarken euro kuru ise 37,31 seviyesinde açılış yapmıştı. Bankalar arası piyasada dolar hafta sonu büyük bir değişim kaydetmedi. Peki yeni günün ilk gününde para piyasaları ne durumda? İşte 4 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...
GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (4 KASIM 2024)
Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.32, satış 34,34 TL oldu.
EURO NE KADAR?
Euro kuru alış 37,46 TL ve satış 37,49 TL seviyesinde konumlandı.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin fiyatı ise alış 44.61 TL, satış 44,69 TL şeklinde.