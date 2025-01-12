Dolar kuru bugün ne kadar oldu, euro, sterlin kaç TL? İşte 12 Ocak Pazar döviz kurları

12 Ocak 2025 08:24 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 08:39

Dolar kuru hareketliliğini 12 Ocak 2025 Pazar günü itibarıyla sürdürüyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 12 Ocak güncel döviz kurları...

Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2025 altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte 12 Ocak 2025 altın fiyatları

Dolar​ kuru​ sınırlı yükseliş gösterdiği geçen hafta 0,12 değer artışıyla kazandıran yatırım araçları arasında yer almıştı. Buna karşılık geride kalan haftada euro/TL yüzde 0,19 azalış kaydetmişti. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip edilirken döviz kurlarına ilişkin ilk veriler de geldi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 12 Ocak güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yeni günde Dolar kuru saat 08:20 itibarıyla alış, 35,4023 TL ve satış 35,4431 TL'den işlem görüyor.

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Euro aynı saat itibarıyla yüzde 0.38 gerilemeyle alış 36,2886 TL ve satış 26,3540 KL seviyesinde.

STERLİN KURU NE KADAR?

Sterlin fiyatı alış 43,2231 TL, satış 43,2827 TL dolaylarında.

12 OCAK 2025 DÖVİZ KURLARI