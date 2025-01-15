Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ocak Çarşamba döviz kurları
Dolar kuru yükselişle başladığı haftada dün rekor kırmış ve 35.50 direnç noktasını geride bırakmıştı. Peki Dolar/TL 36 lira olur mu? Dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL! İşte 15 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları...
Dolar kuru kısa süre önce kırdığı 35.40 lira psikolojik sınırının ardından yeni direnç noktası olan 35.50'yi de dün devirmişti. Bu gelişme gözleri yine döviz piyasalarına çevirdi. Doların 36 lirayı geçeceği yönündeki tahminler yeniden ağırlık kazanırken yatırımcılar da gözünü kur hareketlerine dikti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 15 Ocak güncel döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (15 OCAK 2025)
Dolar kuru bugün güncel 35,5000 TL ve satış 35,5189 TL'den işlem görüyor.
EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?
Euro kuru 0.10 yükselişle alış 36,5937 TL ve satış 36,6240 TL seviyesinde.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin ise alış 43,3376 TL, satış 43,3789 TL'den fiyatlanmış durumda.