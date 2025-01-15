Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 15 Ocak Çarşamba döviz kurları

15 Ocak 2025 07:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 07:47

Dolar kuru yükselişle başladığı haftada dün rekor kırmış ve 35.50 direnç noktasını geride bırakmıştı. Peki Dolar/TL 36 lira olur mu? Dolar bugün ne kadar? Euro, sterlin kaç TL! İşte 15 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları...