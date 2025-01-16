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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:27
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları

Dolar kuru yükselişle başladığı haftada 35.50 direnç noktasını kırmayı başarmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde dolar/TL bir miktar geri çekilmişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 16 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...

Dolar​kuru​ 35.40 lira​ psikolojik sınırının ardından 35.50'yi direncini de  önceki gün kırmıştı. Doların 36 lirayı geçeceği yönündeki tahminler bu gelişmeyle yeniden ağırlık kazanırken yatırımcılar da gözünü kur hareketlerine dikti. Ancak dolar​ kuru dün günü sınırlı bir değer kaybıyla kapattı.  Peki dolar​ bugün ne kadar oldu? Euro​, sterlin​ kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 16 Ocak güncel döviz kurları...

DOLAR​ BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 OCAK 2025)

Dolar kuru​ bugün güncel 35,4734 TL ve satış 35,4910 TL'den işlem görüyor.

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları - 1. Resim

EURO​ KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro​ kuru 0.34 yükselişle alış 36,6137 TL ve satış 36,6680 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,4899 TL, satış 43,5399 TL'den fiyatlanmış durumda.

16 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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