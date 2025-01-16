Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları
Dolar kuru yükselişle başladığı haftada 35.50 direnç noktasını kırmayı başarmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde dolar/TL bir miktar geri çekilmişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 16 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...
Dolarkuru 35.40 lira psikolojik sınırının ardından 35.50'yi direncini de önceki gün kırmıştı. Doların 36 lirayı geçeceği yönündeki tahminler bu gelişmeyle yeniden ağırlık kazanırken yatırımcılar da gözünü kur hareketlerine dikti. Ancak dolar kuru dün günü sınırlı bir değer kaybıyla kapattı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 16 Ocak güncel döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 OCAK 2025)
Dolar kuru bugün güncel 35,4734 TL ve satış 35,4910 TL'den işlem görüyor.
EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?
Euro kuru 0.34 yükselişle alış 36,6137 TL ve satış 36,6680 TL seviyesinde.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin ise alış 43,4899 TL, satış 43,5399 TL'den fiyatlanmış durumda.