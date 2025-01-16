Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 16 Ocak Perşembe döviz kurları

16 Ocak 2025 07:22 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 07:27

Dolar kuru yükselişle başladığı haftada 35.50 direnç noktasını kırmayı başarmıştı. Ancak dün akşam saatlerinde dolar/TL bir miktar geri çekilmişti. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 16 Ocak Perşembe güncel döviz kurları...