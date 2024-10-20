Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ekim pazar döviz kurları

20 Ekim 2024 08:25 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 08:26

Dolar kuru 20 Ekim 2024 itibarıyla yatırımcıların dikkatli takibinde. Bankalar arası para piyasalarında hareketlilik sürüyor. İşte 20 Ekim pazar döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Merkez Bankası (TCMB), önceki gün politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuş bu gelişme sonrası gözler piyasalara çevrilmişti. Faizin üst üste 7'nci ayda da değişmemesi sonrası dolar​ ve euro​ haftayı önemli bir değişim olmadan yatay seyirde tamamlamıştı. Hafta sonu serbest piyasada işlem olmazken bankalar arası piyasalardan verile gelmeye devam ediyor. Yatırımlarını dolar başta olmak üzere yabancı para birimlerinde değerlendiren birçok yatırımcı ve vatandaş Dolar bugün ne kadar oldu?", "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 20 Ekim pazar döviz kurları, dolar, euro ve sterlin​ fiyatı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 EKİM 2024 PAZAR)

Dolar/TL saat 08:20 itibarıyla alış 33,9867 TL ve satış 34,4676 TL'den işlem görüyor.

EURO FİYATI NE KADAR?

Euro ise aynı saat itibarıyla 37,3431 TL seviyelerinde fiyatlanmış durumda.

STERLİN FİYATI NE KADAR?

Sterlin bankalar arası piyasada sterlin 44,50 TL'den alınırken, 44,84'ten satılıyor.

20 EKİM 2024 DÖVİZ KURLARI