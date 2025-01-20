Dolar kuru bugün ne kadar oldu? İşte 20 Ocak Pazartesi döviz kurları

20 Ocak 2025 07:35 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:36

Dolar kuru Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi yatırımcıların dikkatli takibinde. Önceki hafta gelen rekorların ardından dolar yatay seyirde Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 20 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

Dolar kuru 35.40 lira psikolojik sınırının ardından 35.50 direncini önceki hafta kırmıştı. Ancak uzmanlar geleceğe yönelik kur beklentilerini aşağı yönlü revize ediyor. Dolar yurt dışında güçlenmesine rağmen TL karşısında aynı performansı göstermedi. Bu nedenle de dolar/TL'nin 35 seviyelerinde oyalanmaya devam edeceğin öngörüsü hakim. TCMB’den gelebilecek 250 baz puan indirimin dahi dolar kuru adına yukarı yönlü hareketlenmelere yol açmama ihtimali bulunuyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 20 Ocak Pazartesi güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 OCAK PAZARTESİ)

Dolar kuru bugün güncel 35,5786 TL ve satış 35,5995 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 36,6796 TL ve satış 36,7275 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,4273 TL, satış 43,4823 TL'den fiyatlanmış durumda.

20 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI