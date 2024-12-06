Dolar kuru bugün ne kadar oldu?! İşte 6 Aralık güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı
Dolar kuru günlerdir sürdürdüğü sınırlı yükselişin ardından dün küçük bir gerileme yaşamıştı. Euro fiyatı ise kayıplarını ardından toparlanmaya geçti. İşte 6 Aralık güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...
Dolar kuru ve euro kuru 6 Aralık 2024 cuma günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların takibinde. Hafta boyunca genel sınırlı yükseliş sergileyen dolar fiyatı dün güne yükselişle başlamış günü bir önceki kapanışa nazaran düşüşle bitirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü kapanışta doların efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda dünkü kapanışta itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde kayda geçmişti. Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı kaç TL? İşte 6 Aralık döviz kurları...
DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar alış- 34,7672 TL
Dolar satış- 34,7852 TL
EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Euro alış- 36,67787 TL
Euro satış- 36,8397º TL