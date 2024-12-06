Dolar kuru bugün ne kadar oldu?! İşte 6 Aralık güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

06 Aralık 2024 07:00 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 07:01

Dolar kuru günlerdir sürdürdüğü sınırlı yükselişin ardından dün küçük bir gerileme yaşamıştı. Euro fiyatı ise kayıplarını ardından toparlanmaya geçti. İşte 6 Aralık güncel döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

Dolar​ kuru ve euro​ kuru 6 Aralık 2024 cuma günü itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların takibinde. Hafta boyunca genel sınırlı yükseliş sergileyen dolar​ fiyatı dün güne yükselişle başlamış günü bir önceki kapanışa nazaran düşüşle bitirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB), dünkü kapanışta doların efektif kurunu alışta 34,6510 lira, satışta 34,7899 lira olarak açıkladı. TCMB​, önceki efektif kurunu alışta 34,6630 lira, satışta 34,8019 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda dünkü kapanışta itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 150,30 düzeyinde kayda geçmişti. Peki bugün dolar​ ne kadar oldu? Euro fiyatı kaç TL? İşte 6 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,7672 TL

Dolar satış- 34,7852 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,67787 TL

Euro satış- 36,8397º TL

6 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI