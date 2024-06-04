Dolar kuru çakıldı kaldı! 4 Haziran 2024 döviz kurları belli oldu 

04 Haziran 2024 08:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 08:31

Dolar kuru 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından piyasa uzmanlarının zirve yapacağı yönündeki beklentileri terse çıkararak kademeli bir düşüş yaşamıştı. Bir ara 33 lira bandını aşan dolar, düşüş trendinin ardından 32.00 lira seviyelerine kadar indi.

Son birkaç haftadır ise dolar kuru adeta olduğu yerde çakıldı kaldı. 4 Haziran 2024 döviz kurları belli oldu.

TL KENDİNİ TELAFİ EDİYOR

Bu süreçte Türk Lirası varlıklara ilgi de artttı yerinde saymaya devam ediyor. Mayıs ayını dolar karşısında yüzde 0,4 değer artışı ile tamamlayan TL, haziran ayında da ufak ufak kayıplarını telafi etmeye devam ediyor.

Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro fiyatı ne kadar? İşte 4 Haziran 2024 döviz kurları.

DOLAR FİYATI BUGÜN NE KADAR? EURO NE KADAR?

Dolar fiyatı bugün 32,20 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise saübah saatleri itibarıyla 35,16 seviyesinde alıcı buluyor.

4 HAZİRAN DÖVİZ KURLARI