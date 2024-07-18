Dolar kuru çıkışını sürdürüyor! 18 Temmuz döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru

18 Temmuz 2024 08:18 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 08:22

Vatandaşların en gözde yatırım araçlarından dolar kuru hareketli günlerden geçiyor. Uzun süren yatay seyrin ardından geçtiğimiz hareketlenen dolar fiyatı, kısa süreden 33 lira bandını aşarak rekorunu yenilemİş ve yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

Dolar kuru gibi euro ve sterlin kuru da benzer şekilde yukarı yönlü olarak ivmelenirken gözler yeniden piyasalara çevrildi. Peki

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bugün 33,08 liradan, euro ise 36,10 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da son kapanışta dolar 32,83 liradan, euro ise 35,86 liradan satılmıştı.

Euro saat 08.00 itibariyle 36.26'dan alınırken 36,28 TL'den satılıyor.

İngiliz para birimi Sterlin ise 43,02'den alınırken, 43.05'ten satış işlemi görüyor.

18 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI