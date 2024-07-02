Dolar kuru denge arıyor! 2 Temmuz Salı dolar, euro ve sterlin fiyatları belli oldu

02 Temmuz 2024 07:33 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:34

Küresel piyasalarda, Fransa'daki seçimlerde aşırı sağın salt çoğunluğu elde etmesinin ardından risk iştahı körüklendi. Yoğun veri akışının yanı sıra önemli merkez banka başkanlarının sözle yönlendirmeleri yatırımcıların dikkatini çekti.

Analistler, dünya genelinde enflasyon endişesinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini belirtiyor.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ ETKİLEDİ

Bunun yanında Kurban Bayramı'nın ardından hızla yükselen dolar kuru, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması kararı ile düşüşe geçti.

Peki dolar kuru bugün ne kadar? İşte 2 Temmuz Salı dolar kuru ve döviz fiyatları

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar kuru, haftanın ilk gününe düşüşle başlamasının ardından bugün ise 32,62 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 35,17 seviyelerinde seyrediyor.

Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 41,48'den işlem görüyor.