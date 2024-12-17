Dolar kuru direnci kırmaya çalışıyor! Yeni rekor gelebilir | 17 Aralık 2024 döviz kurları

17 Aralık 2024 07:46 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 07:47

Dolar kuru küçük ve kararlı adımlarla dün rekor kırmıştı. Gözle şimdi kritik 35 lira eşiğinde. İşte 17 Aralık 2024 döviz kurları, euro fiyatı, dolar fiyatı...

Altın fiyatları için kritik rakam! İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: Yeni rota çizilecek

Altın fiyatları için kritik rakam! İslam Memiş çarşamba gününü işaret etti: Yeni rota çizilecek

Dolar​ kuru haftanın ikinci gününe sınırlı yükselişle başladı. ABD​'deki başkanlık seçimlerinin ardından girdiği sınırlı yükseliş trendi ile dün 34.8896'yı rekorunu kıran dolar​ akşam kapanışı 34.97 seviyesinden yapmıştı. Dolar yeni güne de yukarı yönlü grafikle başlarken direnç seviyesi olarak görülen 35 TL seviyesini zorlamaya başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (17 ARALIK 2024)

Dolar fiyatı günü 34,97 TL seviyesinden açtıktan sonra yüzde 0.13'lük yükselişle sabah saatleri itibarıyla alış 34.9532 satış 34.9851'den işlem görüyor.

Dolar kurunda kısa vadeli olarak 34,90 TL seviyesi destek ve 35,00 TL seviyesi ise direnç olarak takip ediliyor.

EURO FİYATI NE KADAR?

Euro fiyatı 17 Aralık itibarıyla alış 36.7402 ve satış 36,7920'den işlem görüyor.

17 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI

2024 YIL SONU DOLAR NE KADAR OLACAK?

Diğer taraftan 2024 yılının son günlerine girilirken bitimine yaklaşık 2 hafta kala, yıl sonu dolar kuru aşağı yukarı rengini belli etti. Uzmanlar sınırlı yükselişle 2024 dolar kurunun 35,00 TL'ye yakın bir seviyede kapanabileceği öngörüyor. Bu takdirde yıl boyunca bankalar tarafından yapılan kur tahminleri göz önüne alındığında hedefi Almanya bankası Commerzbank tutturacak gibi görünüyor.