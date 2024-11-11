Dolar kuru düşüş eğilimine girdi! İşte 11 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı

11 Kasım 2024 07:46 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:47

Dolar kuru ABD seçimleri sonrası 34.16 ile son 3 ayın düşük seviyesini gören Dolar/TL tepki alımlarıyla sınırlı bir toparlanma göstermişti. Ancak yeni hafta yine düşüşle açıldı. İşte 7 Kasım döviz kurları, euro, sterlin, dolar fiyatı...

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ABD’nin 2023’teki agresif faiz artışlarının ardından, 2024 itibarıyla Amerikan ekonomisi daha ılımlı bir büyüme göstermeye başladı. Enflasyonun %2 hedefinin altına inmesiyle, Federal Reserve​ (Fed) faiz artışlarını durdurmuş ve oranları sabit tutmaya yönelmiş olabilir. Bu durum, Dolar’ın daha fazla güçlenmesini sınırlasa da, küresel finansal belirsizlikler Dolar’ın güvenli liman statüsünü korumasını sağlıyor.

DOLAR​ NE KADAR OLDU? (11 KASIM 2024)

ABD’de faiz artışlarının sona ermesi ve Türk Lirası’ndaki zayıflığın devam etmesiyle, Dolar/TL kuru 11 Kasım 2024’te alış 34,34 TL, satış 34.36 seviyesine indi. Dolar’ın küresel ölçekte güçlenmesi, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve yüksek enflasyon oranları Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırıyor.

EURO VE STERLIN KURU NE DURUMDA?

Euro/TL kuru 11 Kasım itibarıyla 36,81 TL alış ve 36,87 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarını sabit tutması ve Avrupa ekonomisindeki toparlanma beklentisi euro üzerinde küresel piyasalarda güçlü tutunma sağlıyor. Benzer şekilde, Sterlin/TL kuru da 11 Kasım’da 44,36 TL alış ve 44,43 TL satış seviyelerinde bulunuyor.

11 KASIM 2024 DÖVİZ FİYATLARI

DÖVİZ KURLARINDA DALGALANMA BEKLENTİSİ

Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmanın yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörüyor. Meksa Yatırım ekonomisti Ayşe Demir, "2024 boyunca Türkiye’nin dış ticaret açığı ve enflasyon mücadelesi Türk Lirası üzerinde baskı oluşturmayı sürdürecek. Ancak, Merkez Bankası’nın alacağı yeni kararlar ve dış yatırım imkanları TL’nin değer kaybını sınırlayabilir" değerlendirmesinde bulundu.