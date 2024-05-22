Dolar kuru düşüşe devam ediyor! 22 Mayıs 2024 döviz kurları belli oldu

22 May 2024 07:08 - Güncelleme : 22 May 2024 07:09

Altında yükseliş devam ederken, yatırımcılar yönünü fiziki alımlara çevirdi. Türkiye sıkı para politikası va enflasyonun düşüşü yönündeki öngörüler Türk Lirası'na dolar karşısında değer kazandırıyor.

33 LİRAYI AŞMIŞTI

Kapalıçarşı'da mart ayında talep sonrası dolar kuru 33 TL seviyesini aşmıştı. Ancak son dönemde ekonominin istikrarlı programlarla desteklenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz alımları sonrası dolar ateşini kaybetti.

Dolar/TL küçük hareketlerle 32 lira seviyesine doğru yaklaşmaya devam ediyor. Peki dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor. Dolar/euro bugün ne kadar? İşte 22 Mayıs 2024 döviz kurları.

DOLAR/EURO NE KADAR

Dolar haftanın üçüncü işlem gününde 32.21 liradan, euro ise 35.00 liradan işlem görüyor.

22 MAYIS DÖVİZ KURLARI