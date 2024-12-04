Dolar kuru enflasyon verileri sonrası yükseldi! İşte 4 Aralık döviz kurları; euro, dolar fiyatı

04 Aralık 2024 07:11 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 07:50

Dolar kuru, dün açıklanan enflasyon verileri sonrası yükselişe geçti. Euro başta olmak üzere birçok yabancı döviz biriminde isim durum tersi yönde işledi. İşte 4 Aralık döviz kurları...

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama: 2013 yılından bu yana tüm ihraç verileri yayımlandı! Yatırımcılara rehber olabilir

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan açıklama: 2013 yılından bu yana tüm ihraç verileri yayımlandı! Yatırımcılara rehber olabilir

Dün Türkiye​'de açıklanan enflasyon​ verilerinin etkisiyle döviz kurları hızla yükselirken, küresel piyasalarda eurodaki değer kaybı karşısında dolar​ endeksi kazandığı zemini artıya çevirerek yükseliş trendine girdi.

ENFLASYON ARTTI, DOLAR YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu​'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık bazda %2,24 artarken, yıllık enflasyon %47,09 olarak kaydedildi. Piyasaların beklentisi, enflasyonun kasımda aylık %1,98 artacağı, yıllık olarak ise %46,71'e ulaşacağı yönündeydi. Kasım ayında enflasyon, geçen yılın aralık ayına göre %42,91, on iki aylık ortalamalara göre ise %60,45 olarak belirlendi.

TÜİK açıklaması sonrası serbest piyasada dolar dün 34,7490 lira seviyesinden güne başlarken, TSİ 13.45'te 34,7489 liradan işlem görüyordu. Euro ise 36,4940 liradan başladığı güne, 36,6138 liraya yükselerek devam etti.

Peki bugün dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte 4 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 34,7431 TL

Dolar satış- 34,7539 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,4837 TL

Euro satış- 36,5143 TL

4 ARALIK DÖVİZ KURLARI