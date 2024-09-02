Dolar kuru Fed etkisinde beklemede! 2 Eylül döviz kurları, güncel dolar, euro, sterlin fiyatı

02 Eylül 2024 08:10 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 08:14

Döviz piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği iddiaları nedeniyle son günlerde yatay seyirde ilerliyor. Söz konusu indirimin yüzde 50'lik kısmının kasım ya da aralık ayında yansıtılması beklenirken, döviz piyasalarında "Dolar kuru yükselir mi?" sorusu yeniden popüler hale geldi.

Dolar kuru geçtiğimiz hafta 34.50 bandını aşarak rekor kırmıştı. Bu gelişme sonrası analistlerin "Dolar kuru yıl sonuna kadar 36 lirayı bulacak" şeklindeki tahminleri yeniden gündeme geldi. Bunun yanında bazı piyasa uzmanları da, teknik açıdan dolar endeksinde 102,0 seviyesinin direnç, 100,0 seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Peki bugün döviz piyasaları ne durumda? İşte 2 Eylül güncel dolar fiyatı, euro fiyatı, sterlin fiyatı

DOLAR BUGÜN (2 EYLÜL) NE KADAR?

Güncel dolar fiyatı: 34.07 TL

2 EYLÜL EURO FİYATI

Güncel euro fiyatı: 37.74 TL

2 EYLÜL STERLİN FİYATI

Güncel sterlin fiyatı: 44.81 TL

2 EYLÜL DÖVİZ KURLARI