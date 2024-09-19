Dolar kuru Fed faiz sonrası dalgalandı! 19 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı
Dolar kuru ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indinme kararı sonrası küresel piyasalarda düşüşe geçti. Türkiye'deki döviz piyasası da durumdan etkilendi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 19 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...
Piyasalarda uzun süredir beklenen Fed faiz kararı TSİ dün gece açıklandı. Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanmıştı. Fed faizi 50 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. Böylece tam 54 ay sonra ilk kez faiz indiren Fed'in kararına paralel olarak yatırım araçlarının fiyatları da küresel ölçekte hareketlendi. Dolar kuru dünya genelinde düşüş eğilimi gösterdi.
FED KARARI SONRASI DOLAR DALGALANDI
Dolar kuru karar sonrası 33.94'e kadar indi. Dalgalanma devam ederken dolar en yüksek de 34.12 lira seviyesine çıktı.
19 EYLÜL GÜNCEL DOLAR KURU
Güncel dolar kuru sabah saatleri itibarıyla alış 34,03 TL, satış 34,12 TL'den işlem görüyor.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 37,91 TL ve satış 37,97 TL'den fiyatlanmış durumda.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin 44.99 TL'den alınırken 45,25 TL'den satılıyor.