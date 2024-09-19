Dolar kuru Fed faiz sonrası dalgalandı! 19 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı

19 Eylül 2024 07:50 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 07:52

Dolar kuru ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indinme kararı sonrası küresel piyasalarda düşüşe geçti. Türkiye'deki döviz piyasası da durumdan etkilendi. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 19 Eylül döviz kurları, dolar, euro, sterlin fiyatı...