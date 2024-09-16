Dolar kuru Fed kararı öncesi değer kaybetti! 16 Eylül güncel döviz kurları

16 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 07:22

Dolar kuru Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ardından düşüş eğiliminde. İşte 16 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Altın, dolar, borsa! Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Altın, dolar, borsa! Haftanın en çok kazandıran yatırımı belli oldu

Döviz kurları çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası Fed​'in faiz kararına odaklanmış durumda. Fed​'den 25 baz puanlık faiz indirimi​ beklentisi devam ederken Avrupa Merkez Bankası ikinci faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bu gelişmeye bağlı olarak altın fiyatları yükselişini sürdürürken dolar kuru​ tersi bir yöne izledi. Geçtiğimiz haftalarda kararlı çıkışlarla 34 TL bandını alan ve burada fiyatlanan dolar kuru​, hafta sonu bankalar arası piyasada düşüşe geçerken, bir ara kur 33.80 seviyelerine geriledi. Peki yeni haftanın ilk gününde para piyasaları ne durumda?

İşte 16 Eylül döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

BUGÜN DOLAR NE KADAR OLDU? (16 EYLÜL 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 33,92 TL, satış 33,99 TL'den işlem görüyor.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,64 TL ve satış 37,76 TL'den fiyatlanmış durumda.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ sabah saatlerinde 44.59 TL'den alınırken 44,89 TL'den satılıyor.

16 EYLÜL​ DÖVİZ KURLARI