Dolar kuru Fed kararı sonrası çabuk toparlandı! 8 Kasım güncel döviz fiyatları

08 Kasım 2024 07:07 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:59

Dolar kuru ABD'de önceki gün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin etkisinde düşüş eğilimi göstermişti. Ancak Fed kararı sonrası durum değişti. İşte 8 Kasım döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

ABD​'de önceki gün gerçekleştirilen başkanlık seçimleri dünya piyasalarını derinden etkiledi. Trump​'ın başkan seçilmesi sonrası para piyasalarındaki ilk eğilim dünya genelinde doların değer kazanması şeklinde oldu. Ancak Türkiye​'de ise durum tam tersi yönde gelişti. Hızla değer kaybeden dolar/TL dün gün içinde 34.20 seviyelerine kadar düştü, ta ki Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayana kadar.

FED KARARI SONRASI DOLAR​ NE KADAR OLDU?

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekti. Bu duyurunun ardından dolar kuru yukarı yönlü ivmelenerek hızla kaybını geri aldı. Gün sonunda 34.25 seviyelerinde olan dolar, Fed kararı sonrası 34.30'un üzerine çıktı ve yatay seyre geçti. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 8 Ekim döviz kurları; euro, sterlin ve dolar fiyatı...

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (8 KASIM 2024)

Güncel dolar kuru​ sabah saatleri itibarıyla alış 34.34, satış 34,36 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Euro​ kuru alış 37,00 TL ve satış 37,01 TL seviyesinde konumlandı.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ise alış 44.51 TL, satış 44,55 TL şeklinde.

8 KASIM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI