Dolar kuru frene bastı! 29 Ocak güncel döviz kurları

29 Ocak 2025 08:00 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:01

Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası rekor kırmıştı. Yükseliş sonrası 36 lira barajı aşılır mı sorusu gündeme gelmişti. Ancak doların ateşi çabuk söndü. İşte 29 Ocak güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Donald Trump istedi, hepsi durdu: ABD'den diğer ülkelere 1 dolar bile verilemeyecek

Donald Trump istedi, hepsi durdu: ABD'den diğer ülkelere 1 dolar bile verilemeyecek

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün ticari konularda yaptığı açıklamalar ve gümrük vergilerinin yükseltilmesi çıkışı sonrası sert şekilde yükselmişti. Buna karşın altın ise çakılmıştı. Trump'ın ayrıntı vermeden çelik, alüminyum ve bakır ithalatına gümrük vergisi uygulayacağını belirtmesinin ardından dolar kuru 35.70 TL direncini kırarak rekor kırmıştı. Ancak 36 TL bandına yürüyüş şimdilik yeniden yavaşlamış görünüyor. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 29 Ocak güncem döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (29 OCAK ÇARŞAMBA)

Dolar kuru güncel alış 35,7455 TL ve satış 35,7595 TL'de fiyatlanmış durumda.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3323 TL ve satış 37.3735 TL seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5136 TL, satış 44,5668 TL'den fiyatlanmış durumda.

29 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI