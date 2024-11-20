Dolar kuru frene bastı, piyasanın ateşi düştü! İşte 20 Kasım döviz kurları

20 Kasım 2024 07:26 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 07:27

Dolar kuru haftaya primle başlarken, salı günü kur 34,60 TL’yi görerek rekora dayanmıştı. Ancak doların ateşi biraz olsun söndü. Yeni günün ilk saatlerinde de dolar yatay seyirde birçok döviz kuru ise düşüşte. İşte 20 Kasım 2024 döviz kurları...

Piyasalarda hafta ortasına gelinirken döviz kurlarındaki yükseliş fren yaptı. Pazartesi günü büyük çıkış yapan ve dün 34,60 TL’ye doğru hareketlenen dolar​ kuru yönün terse çevirdi. Tepki satışlarının da etkisiyle dolar​ kuru​ düşüşe geçerken kazanımlarının bir miktarını kaybetti. Dolar kuru yeni güne ise yatay seyirde başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (20 KASIM 2024)

Dolar alış - 34,4617TL

Dolar satış - 34,4864 TL

EURO​ NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış - 36,5294 TL

Euro satış - 36,5564 TL

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Sterlin alış - 43,7217 TL

Sterlin satış - 43,7885 TL

DOLAR​ YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Uluslararası finans kuruluşları ve bankaların tahminlerine göre dolar yıl sonunda yatırımcısının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Deutsche Bank ve Morgan Stanley yıl sonunda doların 38 TL olacağını öngörürken; Goldman Sachs 40,70 TL, Barclays ise 43,80 TL beklentisi paylaştı.

Türkiye Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi'ne göre ise 2024 yıl sonu dolar tahmini 39,46 TL. Orta Vadeli Program (OVP) da yıl sonu dolar kuru​ ortalamasını 36,78 TL seviyesinde tahmin ediyor​.

20 KASIM DÖVİZ KURLARI