Dolar kuru frene bastı! Yükseliş ateşi kısa sürdü... 6 Haziran 2024 döviz kurları

06 Haziran 2024 08:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:06

Döviz piyasalarında önceki gün başlayan sürpriz hareketlilik kısa ömürlü oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde önceki gün ABD doları karşısında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları izlenmişti.

Benzer bir durum Türk Lirası'nda da yaşanmış küresel satış baskısına paralel yerel seçim sonrası ilk kez yükselişe geçen dolar kuru 32,62 seviyesini görmüştü.

Ancak bu ivme kısa sürdü ve dolar kuru dün yüzde 0,76'yı bulan düşüşle 32,33 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 35,19 seviyesinde el değiştirdi.

Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları

DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATI

Dolar: 32,28 (Alış) - 32,32 (Satış)

Euro: 35,23 (Alış) - 35,31 (Satış)

Sterlin: 41,34 (Alış) - 41,48 (Satış)

6 HAZİRAN 2024 DÖVİZ KURLARI