Dolar kuru frene bastı! Yükseliş ateşi kısa sürdü... 6 Haziran 2024 döviz kurları
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
06 Haziran 2024 08:05 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:06
Dolar kuru başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan yükseliş trendi uzun sürmedi. Bir ara 32.62'yi gören dolar/TL fiyatı yüzde 0,76'yı bulan düşüşle birkaç gün önceki seviyesine geri döndü. İşte 6 Haziran 2024 döviz kurları...
Döviz piyasalarında önceki gün başlayan sürpriz hareketlilik kısa ömürlü oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde önceki gün ABD doları karşısında yüzde 2'yi aşan değer kayıpları izlenmişti.
Benzer bir durum Türk Lirası'nda da yaşanmış küresel satış baskısına paralel yerel seçim sonrası ilk kez yükselişe geçen dolar kuru 32,62 seviyesini görmüştü.
Ancak bu ivme kısa sürdü ve dolar kuru dün yüzde 0,76'yı bulan düşüşle 32,33 civarında işlem gördü. Euro/TL ise 35,19 seviyesinde el değiştirdi.
Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 6 Haziran 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları
DOLAR NE KADAR OLDU? DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATI
Dolar: 32,28 (Alış) - 32,32 (Satış)
Euro: 35,23 (Alış) - 35,31 (Satış)
Sterlin: 41,34 (Alış) - 41,48 (Satış)
6 HAZİRAN 2024 DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com