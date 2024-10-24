Dolar kuru güne düşüşle başladı! 24 Ekim döviz kurları, euro, sterlin fiyatı

24 Ekim 2024 07:24 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:01

Dolar kuru uzun süredir devam ettiği yukarı yönlü sınırlı hareketine son verdi. Sabah saatleri itibarıyla dolar fiyatı yüzde 0.04 oranında düşüş kaydetti. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 24 Ekim 2024 döviz kurları ; euro, sterlin, dolar fiyatı...

Yatırımlarını döviz ile değerlendirmek isteyenlerin önde gelen tercihi dolar, son dönemde kısa vadeli getiri için tercih edilmese de yıl sonu kur beklentileri nedeniyle birçok vatandaşın ilgisini cezbediyor. Türk Lirası karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar kuru​ uzunca bir süredir sınırlı yukarı yönlü hareket içindeydi. Ancak dolar fiyatı bu sabah günü küçük bir düşüşle açtı. Peki güncel dolar kuru​ ne kadar oldu? Euro, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 24 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (24 EKİM 2024)

Dolar kuru dün günü 34.29 seviyesinde kapatmıştı. Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.25, satış 34,26 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 37,06 TL ve satış 37,11 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.34 TL, satış 44,46 TL'de fiyatlandı.

24 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI