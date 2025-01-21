Dolar kuru günü rekorla açtı! İşte 21 Ocak döviz kurları

21 Ocak 2025 07:40 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:41

Dolar kuru Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi sınırlı yükseliş ivmesini sürdürerek rekor kırdı. 36 lira seviyesine doğru ufak ufak yol alan dolar kuruna karşın euro kuru ise dünkü yükselişin ardından günü düşüşle açtı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 21 Ocak Salı güncel döviz kurları...

Dolar fiyatı 35.50 direncini önceki hafta kırdıktan sonra bir psikolojik seviyeyi daha aştı ve rekor kırdı. Rekor seviyenin gelmesi, ABD’de başkanlık koltuğuna ikinci kez oturan Donald Trump’ın, peşi sıra imzaladığı kararnamelerin dünya piyasalarına yansıması olarak görülüyor.

DOLAR​ 36 LİRA OLUR MU?

Diğer yandan bazı ekonomi uzmanları kur beklentilerini aşağı yönlü olarak revize ediyor. Dolar yurt dışında güçlenmesine rağmen TL karşısında aynı performansı göstermiyor. TCMB’den gelebilecek 250 baz puan indirimin de dolar kuru​ adına yukarı yönlü hareketlenmelere yol açmama ihtimaliden söz ediliyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 21 Ocak Salı güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (21 OCAK SALI)

Dolar kuru bugün güncel 35,5834 TL ve satış 35,6118 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 36,0170 TL ve satış 37.0770 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,7955 TL, satış 43,8760 TL'den fiyatlanmış durumda.

21 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI