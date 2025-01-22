Dolar kuru günü rekorla açtı! İşte 22 Ocak döviz kurları

22 Ocak 2025 06:57 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 07:06

Dolar kuru Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişini sürdürüyor. 36 lira seviyesine doğru her gün yeni bir zirve görülürken euro ve sterlin için de ivme yukarı yönlü. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL!? İşte 22 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları...

Dolar​ kuru​ önceki hafta 35.50 direncini kırdıktan sonra yükselişini sürdürüyor. Diğer yandan gözler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak faiz​ kararında. Doların faiz kararına nasıl tepki vereceği merak konusu.

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR 36 LİRA OLUR MU?

Diğer yandan analistler son dönemde dolar kuru beklentilerini aşağı yönlü olarak revize ediyor. Dolar yurt dışında güçlenmesine rağmen TL karşısında daha cılız bir performans gösteriyor. TCMB’den gelebilecek 250 baz puan indirimin de dolar kuru adına yukarı yönlü büyük hareketlenmelere yol açmayabileceği belirtiliyor.

Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro, sterlin kaç TL! İşte serbest piyasadan son veriler, 22 Ocak Çarşamba güncel döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (22 OCAK ÇARŞAMBA)

Dolar kuru bugün yeni bir zirve ile güne başladı. Dolar fiyatı güncel alış 35,6235 TL ve satış 35,6506 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,1162 TL ve satış 37.1575 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,9550 TL, satış 44,0124 TL'den fiyatlanmış durumda.

22 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI