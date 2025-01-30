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Dolar kuru günü yeni rekor ile açtı! İşte 30 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 06:52 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 06:52

Dolar kuru ABD Başkanı Trump'ın ticaret konusundaki açıklamaları sonrası rekor kırmıştı. Fed'in dünkü faiz kararı sonrası yeni rekor geldi. İşte 30 Ocak güncel döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticarete ilişkin açıklamalarının ardından dolar kurundaki dalgalanma sürüyor. Gümrük vergilerinin yükseltilmesi çıkışı sonrası sert şekilde yükselen dolar dün hızını hafifletmişti. Ancak Fed'in dünkü faiz kararı sonrası seyri merak edilen dolar yeni günü rekorla açtı. Peki bugün dolar ne kadar oldu? İşte 30 Ocak güncem döviz kurları, dolar fiyatı, euro ve sterlin kuru...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (30 OCAK ÇARŞAMBA)

Dolar kuru güncel alış 35,7850 TL ve satış 35,8082 TL'de fiyatlanmış durumda.

Dolar kuru günü yeni rekor ile açtı! İşte 30 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 1. Resim

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru alış 37,3734 TL ve satış 37.4577 TL seviyesinde işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 44,5744 TL, satış 44,6457 TL'den fiyatlanmış durumda.

30 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru günü yeni rekor ile açtı! İşte 30 Ocak döviz kurları, dolar, euro fiyatı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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