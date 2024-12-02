Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı
Dolar kuru yeni haftanın ilk, aralık ayının ikinci gününe yüksek bir giriş yaptı. Euro başta olmak üzere birçok yabancı para birimi ise aşağı yönlü seyirde. İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...
Dolar kuru ve euro kuru başta olmak üzere döviz fiyatları yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz haftalarda dalgalı bir seyir izleyen ve genel olarak sınırlı yükseliş kaydeden dolar fiyatı Aralık ayına yüksek giriş yaptı. Dolar/TL geçen haftayı yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapatmıştı. Dolar yeni haftanın ilk gününde ise bankalar arası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde seyrediyor. Peki bugün dolar kuru ne kadar oldu? İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı
DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar alış- 36,6998 TL
Dolar satış- 36,7270 TL
EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?
Euro alış- 36,5441 TL
Euro satış- 36,6038 TL
2 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI