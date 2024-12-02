Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

02 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:29

Dolar kuru yeni haftanın ilk, aralık ayının ikinci gününe yüksek bir giriş yaptı. Euro başta olmak üzere birçok yabancı para birimi ise aşağı yönlü seyirde. İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...