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Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:29

Dolar kuru yeni haftanın ilk, aralık ayının ikinci gününe yüksek bir giriş yaptı. Euro başta olmak üzere birçok yabancı para birimi ise aşağı yönlü seyirde. İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı...

Dolar​ kuru ve euro​ kuru başta olmak üzere döviz fiyatları yatırımcıların odağında. Geçtiğimiz haftalarda dalgalı bir seyir izleyen ve genel olarak sınırlı yükseliş kaydeden dolar fiyatı Aralık ayına yüksek giriş yaptı.  Dolar/TL geçen haftayı yüzde 0,1 azalışla 34,6000'tan kapatmıştı.  Dolar yeni haftanın ilk gününde ise bankalar arası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde seyrediyor. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar oldu? İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı

Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı - 1. Resim

DOLAR BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış- 36,6998 TL

Dolar satış- 36,7270 TL

EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış- 36,5441 TL

Euro satış- 36,6038 TL

Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı - 2. Resim

2 ARALIK 2024 DÖVİZ KURLARI

Dolar kuru haftaya rekor seviyeye yakın başladı! İşte 2 Aralık döviz kurları, euro ve dolar fiyatı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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