Dolar kuru haftayı yüksekten açtı! İşte 28 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı
Dolar kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı çıkışın ardından 3 aylık rekorunu kırmış ve 34.30 TL üzerinde fiyatlanmıştı. Dolar yeni haftanın ilk gününde de yüksek seyrini sürdürüyor. İşte 28 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı
Döviz piyasaları küresel piyasalarda ABD'nin faiz indirimi hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle hareketli günlerden geçiyor. Türk Lirası karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar, geçtiğimiz hafta uzun stabil seyrinin ardından çıkışa geçmiş ve 34. 30 lira bandını aşmıştı. Peki bugün dolar kuru ne kadar? oldu. Euro, sterlin fiyatı kaç TL? İşte 28 Ekim 2024 döviz kurları.
GÜNCEL DOLAR KURU NE KADAR OLDU? (28 EKİM 2024)
Dolar kuru dün günü 34.29 seviyesinde kapatmıştı. Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.28, satış 34,30 TL oldu.
EURO NE KADAR?
Serbest piyasada euro kuru alış 36,97 TL ve satış 36,98 TL seviyesinde.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin fiyatı ise alış 44.37 TL, satış 44,40 TL'de fiyatlandı.
28 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI
Bu kardeşinizi tekrar seçin Ekonomiyi bakın nasıl düzelteceğim dediya, tersine düzeltti.?