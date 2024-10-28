Dolar kuru haftayı yüksekten açtı! İşte 28 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı

28 Ekim 2024 07:13 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:11

Dolar kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı çıkışın ardından 3 aylık rekorunu kırmış ve 34.30 TL üzerinde fiyatlanmıştı. Dolar yeni haftanın ilk gününde de yüksek seyrini sürdürüyor. İşte 28 Ekim döviz kurları; dolar, sterlin, euro fiyatı

Döviz piyasaları küresel piyasalarda ABD'nin faiz indirimi hızı ve bu ülkede yaklaşan seçimler nedeniyle hareketli günlerden geçiyor. Türk Lirası karşısında son aylarda büyük değer kazanan dolar,​ geçtiğimiz hafta uzun stabil seyrinin ardından çıkışa geçmiş ve 34. 30 lira bandını aşmıştı. Peki bugün dolar kuru​ ne kadar? oldu. Euro​, sterlin​ fiyatı kaç TL? İşte 28 Ekim 2024 döviz kurları.

GÜNCEL DOLAR KURU​ NE KADAR OLDU? (28 EKİM 2024)

Dolar kuru dün günü 34.29 seviyesinde kapatmıştı. Güncel dolar kuru bu sabah itibarıyla alış 34.28, satış 34,30 TL oldu.

EURO​ NE KADAR?

Serbest piyasada euro​ kuru alış 36,97 TL ve satış 36,98 TL seviyesinde.

STERLİN​ NE KADAR?

Sterlin​ fiyatı ​ ise alış 44.37 TL, satış 44,40 TL'de fiyatlandı.

28 EKİM 2024 CANLI DÖVİZ KURLARI