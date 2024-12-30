Dolar kuru haftayı yükselişle açtı! İşte 30 Aralık döviz kurları

30 Aralık 2024 07:49 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:53

Dolar kuru geçen hafta 35 lira psikolojik sınırını aşarak kırdığı rekorların ardından yeni haftanın ilk gününe de yukarı yönlü başladı. İşte 30 Aralık döviz kurları...

En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu

En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu

Geçtiğimiz hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararının ardında dolar​ Türkiye​'de büyük çıkışa geçmişti. 35 lira psikolojik sınırını aşan dolar/TL​ art arda rekorlar kırdıktan sonra 35.37 TL ile zirveye çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından "Dolar yıl sonunda 36 TL olur mu" sorusu yeniden gündeme taşınmıştı.

EURO VE STERLİN DE YÜKSELİŞTE

Yılın bitimine 1 gün kala dolar​ yeni haftayı da yükseliş trendiyle açtı. 30 Aralık Pazartesi itibarıyla dolar kuru yüzde 0,54 kazanç hanesi gösterirken, euro ve sterlinde de benzer bir durum söz konusu. Peki serbest piyasada güncel dolar kuru​ ve euro fiyatı ne kadar? İşte 30 Aralık döviz kurları...

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (30 ARALIK PAZARTESİ)

Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,2498, satış ise 35,2889 TL'den fiyatlanmış durumda.

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro/TL​ yüzde alış 36,7730 TL ve satış 36,8413 TL'den işlem görüyor.

30 ARALIK DÖVİZ KURLARI