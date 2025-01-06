Dolar kuru haftayla düşüşle başladı! İşte 6 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

06 Ocak 2025 07:36 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 08:14

Dolar kuru cuma günü düşüş yaşasa da son döneme üst üste kırdığı rekorlarla uzun süre sonra yatırımcısının yüzünü güldürdü. 'Dolar 30 lira olur mu?' sorusu gündemde daha fazla yer bulmaya başladı. Peki dolar bugün ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı...

Dolar​ kuru geçtiğimiz hafta son bir ayın en güçlü haftalık performansını göstermişti. 35 lira barajının yıkılmasıyla gelen rekorlar, "Dolar 36 lira olur mu?" sorusunu yeniden gündeme taşımıştı. Bu yükselişte ABD ekonomisinin bu yıl küresel ölçekte benzerlerinden daha iyi performans göstermeye devam edeceği ve ABD faiz oranlarının nispeten yüksek kalacağı beklentileri de kuşkusuz etkili olmuştu. Dolar kuru yeni haftaya ise bu güçlü tablonun aksine düşüşle başladı. İşte 6 Ocak 2025 döviz kurları euro, dolar fiyatı... DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (6 OCAK PAZARTESİ) Dolar/TL​, sabah açılış itibarıyla alış 35,3738, satış ise 35,3820 TL'den fiyatlanmış durumda. EURO NE KADAR, KAÇ TL Euro/TL​ yüzde alış 36,6836 TL ve satış 36,8248 TL'den işlem görüyor. 6 OCAK DÖVİZ KURLARI