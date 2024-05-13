Dolar kuru için gözler Bakan Şimşek'te... 13 Mayıs 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları

13 May 2024 07:12 - Güncelleme : 13 May 2024 08:02

Dolar başta olmak üzere, döviz kurları artan yabancı ilgisi etkisiyle yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve tedbir paketinin pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. Vergileri artırmayacaklarını vurgulayan Şimşek, "Enflasyon kalıcı bir şekilde aşağı gelecek" dedi.

TASARRUF TERBİRLERİ ÖNCESİ GÖZLER DÖVİZ KURLARINDA

Çelik'in sözlerinin ardından enflasyonadaki olası düşüşün döviz kurlarını da aşağı yönlü hareketlendirmesi ihtimal dahilinde.

BuNun yanında Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme sürüyor. Merkez Bankası, net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten geçen hafta 7 milyar dolar artışla 21 milyar dolara yükseldi.

Peki bu bilgiler ışığında dolar kuru bugün ne kadar. İşte 13 Mayıs 2024 dolar fiyatı ve döviz kurları...

DOLAR NE KADAR?

Bugün serbest piyasada dolar alış fiyatı 32,17 TL, Satış fiyatı 32,26 TL .

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 32,65 TL, Satış fiyatı 34,70 TL

13 MAYIS 2024 DÖVİZ KURLARI